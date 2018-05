Progetto Pipol, formazione gratuita a Trieste e Gorizia

L’EnAIP Friuli Venezia Giulia offre numerose opportunità di formazione gratuita a Trieste e Gorizia con i corsi finanziati dal programma regionale PIPOL che partiranno nel mese di maggio 2018.

Informatica, Programmazione, Grafica e design, Marketing, Servizi: sono diverse le aree all’interno delle quali è possibile scegliere il corso più adatto alle proprie esigenze professionali.

A TRIESTE:

Informatica e programmazione software:

- GESTIRE I FLUSSI INFORMATIVI DELL’AZIENDA CON OFFICE

- UTILIZZARE IL GESTIONALE PROFIS PER L’ELABORAZIONE DI PAGHE E CONTRIBUTI

- TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE SOFTWARE

Grafica e Design:

- TECNICHE DI GRAFICA MULTIMEDIALE

- TECNICHE DI INTERIOR DESIGN PER IL SETTORE NAUTICO

Servizi:

- TECNICHE DI SERVIZIO AI PIANI

A GORIZIA:

- UTILIZZARE EXCEL PER LA CONTABILITÀ

- TECNICHE DI SOCIAL MEDIA MARKETING

I corsi hanno una durata che varia dalle 200 alle 500 ore e sono rivolti alle persone iscritte al programma PIPOL. Per partecipare è quindi necessario iscriversi registrandosi in modo autonomo sul portale http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione- lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA101/ oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Per informazioni sulle sedi e le date di partenza di ciascun corso: EnAIP FVG, Via dell'Istria 57, 34137 Trieste Tel. 040.3788888 / info@enaip.fvg.it EnAIP FVG, Via del Boschetto 37, 34170 Gorizia Tel. 0481.585411 / info@enaip.fvg.it