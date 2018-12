Formazione e lavoro: apre il nuovo Punto informagiovani

Un servizio gratuito che fornisce informazioni sulla formazione, l'orientamento finalizzato alla ricerca lavorativa e il tempo libero ai giovani cittadini. E' stato inaugurato oggi, al Polo Giovani Toti, in via del Castello 3, alla presenza dell'assessore alla Comunicazione Serena Tonel e ai Giovani Giorgio Rossi, il nuovo “PUNTO INFORMAGIOVANI” rivolto alle realtà accreditate PAG ma anche ai cittadini dai 14 ai 35 anni. Il nuovo punto di riferimento giovanile, sarà aperto tutti i martedì, dalle ore 10.00 alle 12.00, giornata in cui è attualmente chiuso al pubblico lo Sportello Informagiovani di via della Procureria 2/A del Comune.

Il personale

Il nuovo “Punto” sarà gestito da personale qualificato dell'Ufficio Comunicazione (Informagiovani), in sinergia con il personale del PAG, il quale ha individuato, attraverso il processo di accreditamento, circa 80 realtà giovanili, la gran parte molto interessate a informazioni relative all'orientamento professionale e le opportunità formative a loro disposizione. La nuova apertura è stata ritenuta opportuna per arricchire l'offerta delle attività istituzionali del PAG, infatti il tema dei giovani è stato posto al centro del programma di mandato del Sindaco e successivamente recepito dalla Deliberazione Giuntale n. 616/2016, con cui sono state approvate le nuove linee strategiche di indirizzo con il Progetto Area Giovani (PAG).

Un servizio gratuito

L’Informagiovani del Comune di Trieste, attivo dal 1997, è un servizio gratuito che si rivolge ai giovani ai quali fornisce, tramite supporto informatico e materiale cartaceo, informazioni e documentazione su diverse tematiche di interesse, in particolare la formazione e l'orientamento finalizzato alla ricerca lavorativa, ma anche su come impiegare il tempo libero. E' incardintato, assieme all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Centro di Informazione europea Europe Direct, all'interno dell'Ufficio Comunicazione. L’attività informativa viene svolta sia attraverso canali informatici (sito internet dedicato, pagina Facebook e posta elettronica) che tramite lo sportello informativo.

Sportello informativo

Lo sportello informativo, situato in via della Procureria 2/a, è aperto al pubblico lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 12.30; mercoledì anche 14.30 – 17.00. Lo Sportello Informagiovani offre numerose prestazioni: consultazione di libri, pubblicazioni, giornali e altro materiale di vario tipo: guide al lavoro e allo studio in Italia e all’estero, guide turistiche, guide ai campi di volontariato, alle vacanze studio, guide degli ostelli e dei campeggi.

Servizio di counseling

Servizio di counselling: orientamento alla ricerca di lavoro, allo studio e alla formazione professionale; redazione di curriculum vitae; consultazione di libri, pubblicazioni, giornali e altro materiale di vario tipo: guide al lavoro e allo studio in Italia e all’estero, guide turistiche, guide ai campi di volontariato, alle vacanze studio, guide degli ostelli e dei campeggi. E inoltre:consultazione delle bacheche informative e di periodici concernenti lavoro, formazione, tempo libero; redazione e divulgazione di fogli informativi sulle seguenti tematiche: alloggi, bandi e concorsi, formazione, lavoro Studio e lavoro all’estero, stage e borse di studio all’estero, guida per stranieri, volontariato, Servizio Civile Nazionale in Italia e all'estero eccetera. Una postazione informatica (pc) di auto-consultazione dove si può navigare in Internet.