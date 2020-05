A Trieste oltre 8 milioni di DPI in due mesi: il virus "pesa" per quasi tre milioni di euro

Per fronteggiare l'emergenza CoViD-19 dal 22 febbraio al 26 aprile la sanità giuliano-isontina ha fatto leva su quasi nove milioni di dispositivi di protezione individuale per un valore complessivo di poco meno di tre milioni di euro. L'enorme sforzo da parte dell'Asugi e della Regione Friuli Venezia Giulia emerge da un documento inviato dalla stessa azienda ai sindacati del comparto che, il 30 aprile scorso, avevano richiesto delucidazioni in merito alle forniture anche a causa di alcune fotografie allegate in uno scambio di mail avvenuto in quei giorni tra sigle sindacali e vertici della sanità.

Il documento

Le rassicurazioni fornite dall'Asugi sono state definite insufficienti da parte di Fials, Cigl e Cisl. Da parte del Direttore Antonio Poggiana è arrivato l'impegno, come riportato dagli stessi sindacati, affinché il personale possa lavorare in piena sicurezza. Al di là delle polemiche tra rappresentanti dei lavoratori e l'azienda stessa, il documento inviato da Asugi e relativo agli ordini effettuati, ai soggetti fornitori e alla spesa complessiva, fotografa l'equipaggiamento destinato al personale sanitario durante i mesi più drammatici della pandemia. Trieste Prima è in grado di mostrare il documento in esclusiva.

Lo stoccaggio e la distribuzione

Da quando l’epidemia ha iniziato a produrre i suoi effetti e a colpire la popolazione italiana, gli ospedali e le aziende sanitarie regionali si sono attivate per riuscire ad ottenere le forniture per i medici, gli infermieri e più in generale, per tutti i dipendenti. Partendo dallo stoccaggio, a causa però dell’altissima richiesta “da parte delle strutture aziendali”, si è reso necessario accentrare tutta la distribuzione dei dpi in un unico magazzino in via Orsera. Dal 12 marzo però la sede è stata trasferita in via Travnik 20, nella zona industriale in comune di San Dorligo della Valle/Dolina.

Servizi Italia

Nel documento risulta esserci una tabella che mostra i dati relativi ai dpi forniti nell’appalto con Servizi Italia, società che lavora da molto tempo assieme all’Azienda Sanitaria per i servizi di sterilizzazione, comunemente definiti “lavanolo”, e che sono tornati utili anche durante l'emergenza CoViD-19. Vi sono quindi mascherine, camici e molto altro per un valore complessivo di poco meno di 125 mila euro. Solo per fare un esempio, nella tabella, le mascherine chirurgiche consegnate sono state 73.425, quasi 30 mila i camici e 40 le tute definite a rischio biologico.

Il reperimento

Ma come vengono reperite le protezioni individuali? Secondo il documento i soggetti da dove proviene il materiale sono l’ARCS (Azienda Regionale per il Coordinamento per la Salute) e la Protezione Civile sempre tramite la stessa ARCS. Inoltre, una parte dei dpi viene individuata da Asugi sul mercato “libero”; c’è poi la società Servizi Italia ed infine le donazioni. Sul fronte delle forniture Arcs-Protezione Civile, il numero dei dpi è enorme. Si parla infatti di più di otto milioni di dispositivi. I guanti in lattice e nitrile e le mascherine chirurgiche da soli sono poco meno di sette. Il valore complessivo del materiale, secondo il documento, è pari a oltre un milione e mezzo di euro (Iva inclusa ndr).

Gli "acquisti" da parte di Asugi

Per quanto riguarda invece i dpi acquistati personalmente da Asugi, sono stati 267.101 per un valore di 1 milione 190 mila e 425 euro (sempre Iva compresa ndr). In merito alla loro distribuzione, nel documento si legge che all’ospedale di Cattinara sarebbero arrivati 321.033, mentre per il Maggiore il dato totale è di 93.315. Oltre a fornire i dpi alle diverse realtà aziendali che operano sul territorio, sono stati distribuiti anche 794 dispositivi alle case circondariali di Trieste e Gorizia. I dpi donati all'Azienda Sanitaria sono invece 121 mila, dove solo 100 mila sono arrivate a Trieste attraverso Nihao Panda, associazione di promozione sociale di Trieste che guarda a Shangai.

Le critiche dei sindacati

Se da un lato lo sforzo per assicurare i dpi al personale è mastodontico, i sindacati hanno storto il naso sui dati. “È evidente – scrive Fabio Pototschnig di Fials - che se quanto consegnato fosse sufficiente, il personale non sarebbe costretto ad adottare soluzioni alternative, ad esempio i sacchetti delle immondizie al posto dei calzari o il doppio camice al posto delle tute in tyvec, quindi è probabile che i DPI consegnati o non corrispondono al reale fabbisogno o arrivano in ritardo o non sono completi oppure sono di bassa qualità tanto da essere scartati” così Fabio Pototschnig di Fials. Le stesse posizioni sono state espresse anche dalla Cgil e dalla Cisl.