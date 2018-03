Forte nevicata sul Carso: strade principali pulite, modifiche ai percorsi dei bus (FOTO)

A tratti è stata una vera e propria bufera quella che si è abbattuta dalla serata di ieri, 18 marzo, e nel corso della notte del 19 marzo su Trieste: diversi i centimetri di neve che si sono pian piano accumulati sulle strade e soprattutto sugli spazi verdi. Ieri sera il vicesindaco Pierpaolo Roberti aveva avvisato che i mezzi spargisale e spazzaneve del Comune-AcegasApsAmga erano stati attivati e infatti questa mattina alle 6 le vie principali e arterie autostradali (gestite da Anas) erano in buone se non ottime condizioni: chiusa solo Scala Santa, mentre la vicina via Bonomea è stata già ripulita.

Da Opicina a Basovizza, ma anche da Cattinara alla zona Università e Commerciale alta, la neve è caduta copiosa imbiancando l’altipiano triestino. L’allerta meteo della Protezione Civile FVG avvisava che l’emergenza potrebbe continuare fino alle 18 di oggi, poi le temperature in settimana torneranno a salire fino a entrare forse nella primavera.

Quanto a Trieste Trasporti, al momento, in attesa che anche le strade meno trafficate o più periferiche vengano pulite, ha alcune linee con percorso modificato: alle ore 6:45 la linea 3 non raggiunge Conconello e via Commerciale alta. La linea 40 non raggiunge Prebenico e Caresana. La linea 41 non raggiunge San Giuseppe, Barde e cimiteri (corse limitate a Log). La linea 43 non raggiunge Slivia, Prepotto e San Pelagio. La linea 51 non raggiunge i campus di Padriciano e Basovizza di Area Science Park e le località di Grozzana, San Lorenzo e Pesek. La linea 46 non raggiunge Prepotto e Ternova. Tutte le altre linee sono regolari.