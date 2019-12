Russo a Dipiazza: "Non accetterò mai un vicesindaco che ha patteggiato per frasi antisemite"

"In questi anni - da senatore e da vicepresidente del consiglio regionale - ho collaborato più volte con Roberto Dipiazza e lo rivendico: aiutare il Sindaco della tua città su progetti di sviluppo condivisi (penso a Porto Vecchio, Esof, riqualificazione della Caserma di via Rossetti) non vuol dire “avere un'intesa speciale" con lui". A parlare è Francesco Russo del Partito democratico che è intervenuto in merito all'intervista rilasciata dal primo cittadino al quotidiano Il Piccolo.

Secondo il vicepresidente del Consiglio regionale lavorare per la città "significa lavorare per i cittadini e aiutare chi li rappresenta, senza preoccuparsi se qualcuno storce il naso. Ma ha ragione lui quando dice che siamo diversi. A me non basta tagliare nastri: forse porterà consenso ma non contribuisce in misura decisiva allo sviluppo della città".

Russo porterebbe avanti "un’idea più grande e innovativa" che possa unire "i triestini anche al di là delle divisioni del passato: una città metropolitana a vocazione internazionale che sappia attrarre – e non mandarli via come avviene oggi - i nostri giovani talenti e le aziende più dinamiche". "Sogno una città che non si dimentichi delle periferie - continua l'esponente dem che in molti addetti ai lavori danno come prossimo sfidante di Dipiazza per il centrosinistra - che investa nella mobilità sostenibile, nello sviluppo del verde urbano e nella sua vocazione culturale".

Russo ha rivendicato "lo spirito" con cui ha lavorato per sdemanializzare il "Porto Vecchio" proponendo "il progetto di città metropolitana. A differenza di Dipiazza non so chi sarà il prossimo Sindaco. So però che se mai dovessi candidarmi non accetterò – come non ho mai fatto in passato – scorciatoie o compromessi al ribasso. E certamente non accetterò mai un vicesindaco che ha patteggiato la pena per frasi antisemite" ha concluso Russo.