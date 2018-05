Asuits, Francesco Zaja è il nuovo Direttore della S.C. Ematologia

Si è concluso l’iter per l’assegnazione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Ematologia Clinica, che è stato attribuito a Francesco Zaja, già Responsabile Commissione linfomi T della Fondazione Italiana Linfomi e membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Italiana Linfomi.

Professore Associato in Ematologia Università degli Studi di Udine, vanta 165 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e interventi a meeting nazionali e internazionali come il congresso della Società Americana di Ematologia, il congresso della Società Americana di Oncologia, il congresso della Società Italiana di Ematologia, il congresso Internazionale sui linfomi di Lugano e il congresso della Società Internazionale di Ematologia.

ASUITs prosegue con l’assegnazione degli incarichi apicali delle strutture di indirizzo gestionale dei processi assistenziali ancora vacanti, come previsto dall’Atto Aziendale. Seguiranno le stabilizzazioni per gli incarichi di Medicina, Geriatria, per il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura e per la Chirurgia Vascolare.