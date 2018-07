Emesso il francobollo dedicato a Grado

Oggi pomeriggio, venerdì 6 luglio alle 18 verrà presentato presso il Terrazzo del Palazzo Municipale a Grado il francobollo dedicato all'isola, appena emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico assime ad altri tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicati al Turismo Pineto (Abruzzo), Soverato (Calabria) e Grammichele (Sicilia).

«Siamo particolarmente orgogliosi - annuncia il sindaco Dario Raugna - di poter annunciare che Grado è stata scelta dal Ministero dello Sviluppo Economico assieme ad altre tre località. L'immagine ritrae il Santuario di Barbana, un luogo a cui la nostra comunità è affettivamente e spiritualmente legata da sempre e che è meta di pellegrini che arrivano qui da tutto il mondo».

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

I bozzetti per il francobollo dedicato a Grado sono a cura di Isabella Castellana. Completa infine il francobollo la rispettiva leggenda “GRADO” e l’indicazione tariffaria “B”.

I francobolli ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Saranno, inoltre disponibili quattro folder in formato A5 a tre ante, contenente un francobollo, la cartolina affrancata ed annullata primo giorno di emissione e una busta personalizzata, al costo di 8€ ciascuno.