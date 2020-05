L'omaggio delle Frecce Tricolori alle vittime del virus, Trieste la tappa conclusiva

Il prossimo 29 maggio le Frecce Tricolori sorvoleranno la città di Trieste. L'evento del tutto straordinario è inserito all'interno del tour che la Pattuglia Acrobatica Nazionale effettuerà da lunedì 25 maggio in tutta Italia per omaggiare le vittime dell'epidemia di CoViD-19 e tutti gli operatori sanitari. Il cosiddetto "Giro d'Italia" delle Frecce vedrà in quel giorno gli aerei più amati dagli italiani alzarsi in volo per raggiungere il cielo sopra Trento, Codogno, Milano, Torino e Aosta.

Il 26 maggio sarà la volta di Genova, Firenze, Perugia e L'Aquila per continuare poi il giorno successivo con il tour delle isole dove saluteranno le città di Cagliari e Palermo. Il 28 maggio invece le Frecce Tricolori saranno di scena a Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso per concludere il giorno successivo con le tappe di Loreto, Ancona, Bologna, Venezia ed infine Trieste.