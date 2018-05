Grado Air Show: in migliaia per la spettacolare esibizione delle Frecce Tricolori (VIDEO)

È durato per quasi un'ora ieri, 13 maggio, il Grado Air Show, lo spettacolo mozzafiato delle Frecce Tricolori che anche quest'anno ha portato sull'siola migliaia di persone.

A causa dell condizioni meteo è saltato il volo dell'Audace team, la formazione di paramotori prevista per l'inizio della giornata.

Il primo ad iniziare l'esibizione è stato invece un HH-139 dell'83° gruppo del 15° stormo utilizzato dall'Aeronautica Militare Italiana per le operazioni di ricerca e soccorso, seguito a terra dal tenente colonnello Luca Parmeggiani.

Dopo un tradizionale saluto al pubblico presente sull'arenile con una grande bandiera tricolore attaccata al verricello, il velivolo ha dimostrato le sue potenzialità nel recupero di un naufrago.

A seguire è partito l'ultraleggero anfibio Savage, al comando di Fabio Guerra, ex pilota militare su F104 ed Amx, ora comandante di Alitalia.

A chiudere la dimostarzione le immancabili evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che proprio da Grado ha iniziato il suo programma per il 2018. Il capitano Liberata D'Aniello ha illustrato minuziosamente le manovre al pubblico. Come omaggio per la Festa della mamma il gruppo ha anche disegnato un cuore dedicato a tutte le mamme presenti.

Sul posto a garantire sicurezza e soccorso Carabinieri, Polizia locale, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Protezione Civile, 118 e Croce Rossa Italiana.

«Le ho viste decine di volte, ma l'emozione è sempre la medesima». Commenta il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, pubblicando un video dell'Air Show sul suo profilo Facebook.