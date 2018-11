Le Frecce Tricolori salutano piazza Unità gremita di gente

Durante la cerimonia di questa mattina in piazza Unità d'Italia non è mancato il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le cosiddette Frecce Tricolori che hanno sorvolato la piazza gremita da migliaia di persone. Un paio di passaggi nel cielo di Trieste, oggi vestita a festa per il Centesimo anniversario della prima redenzione e per la fine delle commemorazioni del Centesimo della Grande guerra.

La cerimonia

Una cerimonia che ha visto la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta e del Capo di Stato Maggiore Generale Claudio Graziano. Durante la mattinata si sono svolte poi alcune rievocazioni storiche, il passaggio dei Bersaglieri in bicicletta, i Lancieri di Montebello, alcuni reparti interforze, reparti di eserciti stranieri e l'esibizione del trio vocale Il Volo che ha eseguito l'Inno di Mameli proprio in occasione del passaggio delle Frecce Tricolori.