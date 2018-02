Emergenza neve e freddo, Grilli: «Nessun senzatetto è rimasto senza servizio di accoglienza»

«Anche questa notte difficile nessun senzatetto è rimasto senza servizio di accoglienza . Mi sento davvero di ringraziare ancora una volta tutti gli operatori. Siamo stati in contatto fino quasi a mezzanotte per monitorare la situazione. Dalla Caritas a S.Martino al Campo passando per la comunità di S.Egidio e tutti gli altri partner stanno dando il massimo per garantire il servizio. Lo ribadisco forte: nè primi nè ultimi, solo persone».

Lo afferma sul suo profilo Facebook l'assessore comunale alle Politiche Sociali Carlo Grilli, mentre il maltempo di questi giorni continua: neve, pioggia, freddo e forte Bora imperversano ancora sulla città.