Si scorda il freno a mano: camioncino affonda nel porticciolo di Barcola

Si dimentica di tirare il freno a mano e il suo camioncino finisce nelle acque del porticciolo di Barcola. Stamattina intorno alle 9 i passanti hanno allertato i soccorsi vedendo il mezzo che iniziava a inabissarsi. I Carabinieri di Aurisina intervenuti hanno subito cercato di liberare chi potesse trovarsi ancora nell'abitacolo, che per fortuna era vuoto. Dopo qualche minuto è arrivato il conducente, un triestino di 57 anni, che ha ammesso di essersi dimenticato di mettere il freno a mano. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo. Sul posto anche i Carabinieri delle Stazioni di Barcola e di Miramare per garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Sul posto anche i vigili del fuoco.

