Studenti in corteo contro i cambiamenti climatici, traffico bloccato

Parte da largo Bonifacio alle 14.30 il corteo studentesco Friday's for Future che porta i giovani a manifestare contro i cambiamenti climatici. La partenza dalla zona del viale precede il corteo stesso che si snoderà attraverso via Battisti, via Cologna per sbucare in via Fabio Severo e raggiungere, infine, piazzale Europa.

Saranno possibili disagi e limitazioni al traffico.