Timbra davanti al controllore, denunciato

Ieri mattina la Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per non aver fornito le proprie generalità a un controllore della Trieste Trasporti un giovane, D.D.S., nato a Udine nel 1991 e residente in città. Salito a bordo di un bus della linea 29 diretto in centro, il controllore ha notato che D.D.S. ha obliterato il biglietto alla sua vista. Motivo per il quale gli contestava la sanzione prevista, ma il giovane si rifiutava di fornire le proprie generalità.

Informati tramite le rispettive sale operative, un equipaggio della Squadra Volante della Questura si portava alla fermata di piazza Goldoni trovando i due.

Ricostruito l’episodio, D.D.S. è stato denunciato e sanzionato dal controllore della Trieste Trasporti