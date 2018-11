Riforma sanitaria, FSI-USAE: "Gestione delle emergenze assente"

Si è svolta oggi l’audizione presso la Terza Commissione del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia sul disegno di legge n. 27 “Assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale”.

FSI-USAE rilevando che nell’articolato non si parla mai della gestione dell’emergenza sanitaria quasi fosse un servizio, quello dell’ex 118, marginale e quindi esternalizzabile, ha sottolineato anche che mancano del tutto i riferimenti degli ambiti di attività relazionali degli IRCSS con le altre Aziende Sanitarie anche se, anche il “Burlo Garofolo” di Trieste e il “Centro di riferimento oncologico” di Aviano, partecipano alla organizzazione e conduzione delle reti cliniche. Inoltre, nel disegno di legge, l’area territoriale di Gorizia è del tutto svilita se non annientata.

Nel suo intervento il Segretario Generale, Bonazzi, ha dichiarato: “Siamo concordi sulla necessità di una riforma del sistema che ponga rimedio agli errori precedenti, ma troviamo la proposta carente rispetto agli obiettivi previsti e dichiarati nella parte in cui rinvia l’individuazione e l’organizzazione in centri di costo dei presidi Spoke ( che come gli Hub sono dotati si autonomia organizzativa gestionale e contabile) ad un successivo atto aziendale. Ciò anche in considerazione del fatto che nel 2019 ci sarà un anno di commissariamento e che dal 2020 il nuovo Direttore generale avrà i 6 mesi canonici per formulare il nuovo atto aziendale. Tempi che confliggono con gli obiettivi, ma che condizionano anche i rapporti con il personale e con le OO.SS., dalla contrattazione aziendale nell’anno di commissariamento all’organizzazione delle RSU. Come si intende procedere con i presidi Spoke sarà quindi determinante per l’intero sistema.