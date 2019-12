Manifesti neofascisti sul Carso, alle 15 la manifestazione: a Opicina atteso Dipiazza

Quella che sarebbe dovuta essere una tradizionale commemorazione dei fucilati di Opicina, assumerà con ogni probabilità i toni di una vera e propria manifestazione anti CasaPound. Nell'area del poligono della località carsica era in programma l'evento annuale in cui vengono ricordati i partigiani giustiziati dal fascismo nel 1941, ma il blitz notturno del partito neofascista ha scatenato le due reazioni dell'Anpi di Trieste e del Partito democratico, che hanno richiesto la "massima partecipazione" all'evento, chiedendo inoltre lo scioglimento della "tartaruga" per apologia del fascismo.

I manifesti sono apparsi un po' dappertutto in determinate località carsiche, ma anche in rioni periferici della città dove è presente una folta rappresentanza della comunità slovena triestina (Longera, solamente per citare una delle zone dove sono stati fotografati). A Opicina è attesa inoltre la presenza del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.