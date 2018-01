Fuga di gas in via Pietà: un intossicato e chiusa la colonna all’intero condominio

Sono proseguiti i controlli dei tecnici in seguito alla fuga di gas di ieri sera in un appartamento in via Pietà 8. I vigili del fuoco erano interventuti per la fuoriuscita di gas causata dalla manomissione dell'impianto. Il gas era stato inoltre inalato da una persona che è stata trasportata a Cattinara.

Dopo le verifiche compiute dai vigili del fuoco e dai tecnici AcegasApsAmga è stato quindi deciso di chiudere la fornitura di gas all'intero condominio, poichè vi erano molti appartamenti con delle difformità negli impianti.

L'appartamento dove si è presentata la fuga di gas appartiene ad alcuni cittadini stranieri, come la maggior parte degli appartamenti del condominio.

Per riaprire la fornitura dovranno quindi prima essere eseguiti i lavori sulla rete privata e successivamente dovranno essere eseguite le verifiche da parte di Acegas per garantire la sicurezza dell'impianto.