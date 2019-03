Fumo in via Giulia: intervengono i Vigili del Fuoco (VIDEO)

Vano scale invaso dal fumo in un edificio di via Giulia: la segnalazione ha raggiunto i Vigili del Fuoco alle 22.10 del 18 marzo. La prima squadra e il funzionario di guardia, a seguito di una chiamata, hanno provveduto ad evacuare lo stabile trovando che in un locale, per cause da accertare, era in corso una combustione senza fiamma. Intervenuto anche il personale sanitario del 118.

I danni

I danni sono limitati all'annerimento da fumo del locale interessato dalla combustione. Dopo l'aerazione dei locali e la verifica dell'assenza di monossido di carbonio i Vigili del fuoco hanno permesso alle persone che momentaneamente erano state evacuate di rientrare nei propri alloggi. Sul posto anche personale della Polizia di Stato.

