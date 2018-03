Funerali di Jack: i genitori chiedono addio “rombante”

Dopo la tragica scomparsa del 16enne Jack Benvenuti, tolto all'affetto dei suoi cari dopo un incidente in moto lo scorso 16 febbraio, il padre del ragazzo ha scelto di ricordarlo con l'evento commemorativo "Un rombo per la vita". Questo il titolo scelto da Fredrik Benvenuti, che esorta tutti i motociclisti (e non) di Trieste a riunirsi in piazzale Rosmini martedì 6 marzo. La veglia inizierà alle 16:30 e la santa messa alle 17, partirà poi un corteo di commemorazione in sella alle moto.

Fredrik guiderà il corteo guidando moto del figlio, per un "saluto rombante". Non un evento triste, comunica la famiglia, ma una grande festa con più persone possibili, come avrebbe voluto il giovane Jack.