Cronaca / Via Udine, 33

I fuochi di Ferragosto si faranno comunque

Il sindaco Roberto Dipiazza: "Avrei voluto annullare i festeggiamenti in segno di rispetto per la tragedia di Genova ma non si possono disinnescare le micce e ci potrebbero essere state delle dilatazioni a causa del caldo e quindi vanno fatti esplodere"