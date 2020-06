Pugni contro un furgone in sosta in via Bonomo: denunciati due triestini

Denunciati ieri sera per il danneggiamento di un furgone in sosta in via Bonomo due triestini: D.A.D., nato nel 1971, e M.B., nato nel 1985. Hanno sferrato violenti pugni contro il mezzo senza apparenti motivi. Infranto il vetro del finestrino anteriore destro.

