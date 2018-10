Furti, incendi e atti vandalici: l'appello degli affittuari de Le piane

Furti, atti vandalici e ora anche incendi dolosi. Per gli affittuarti dei terreni comunali noti come Le Piane, alle spalle di Borgo S. Sergio, la situazione è diventata insostenibile. "Hanno dato fuoco ai pastini e alle zone limitrofe. Questo è il primo anno che si verifica una cosa simile. I furti alle attrezzature e ortaggi, invece, li subiamo più volte all'anno - hanno dichiarato a Telequattro - Ci rubano frutta e verdura, rompono le ringhiere. La gente non ne può più"

A questo si aggiunge anche il problema legato alla mancanza di acqua, che viene per ora risolto o raccogliendo quella piovana o riempiendo taniche, e quello della mancanza dell'energia elettrica. Intanto il canone dell'affitto degli ultimi anni è aumentato, le persone pagano ma non vedono alcun intervento da parte dell'Amministrazione.

"Ci avevano garantito che avrebbero fatto qualcosa, ma non è stato così. Sono tutti bravi a parlare durante le votazioni, poi spariscono nel nulla" concludono.