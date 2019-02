In manette 19enne condannato per furto

Un 19enne originario di Monfalcone e residente a Trieste è finito in carcere ieri dopo essere stato condannato a due mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di furto aggravato in concorso. La Polizia di Stato della Questura triestina ha dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso lo scorso giugno dal GUP presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste e definitivo dall'ottobre dello stesso anno.

Il giovane è stato fermato e identificato dagli agenti della Volante in largo Barriera Vecchia assieme ad un parente. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la locale Casa circondariale.