Furto alle macchinette di Polidori: condanna a un anno per un colpevole

Dopo circa un anno dal furto, condannato uno dei ladri che aveva messo a segno il colpo in una dei locali di Paolo Polidori (imprenditore e capogruppo della Lega in Consiglio comunale). Era il 2 aprile del 2017 quando due stranieri si sono introdotti nel locale di via Cellini e - come mostrava il video pubblicato anche su Facebook e poi messo agli atti - avevano forzato le macchinette automatiche prelevando generi alimentari e l’incasso (circa 500 euro).

«Grazie alle telecamere e/o alla pubblicazione su Facebook dei filmati, sono andati a processo... e adesso? - scriveva Paolo Polidori dopo l’individuazione di uno dei due ladri da parte della Polizia, arresto da cui poi era iniziato il processo con rito abbreviato -. Spero solo che abbiano esaurito le condizionali, anche se i reati imputati non sono da poco! ... e i soldi? Li rivedrò? E i danni? Saranno risarciti? secondo voi?». Oggi, lunedì 7 maggio, lo stesso Polidori - parzialmente soddisfatto - ha reso noto che l’imputato è stato condannato a un anno di carcere; però, essendo la prima condanna, questa viene sospesa.