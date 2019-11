Furto all’Associazione italiana Spastici: la Polizia indaga

Un furto particolarmente odioso quello avvenuto ieri mattina, martedì 12 novembre: il personale della Squadra Volante della Questura si è recato in via Gessi per la segnalazione di furto all’interno delle sedi delle associazioni A.I.A.S. (Associazione italiana assistenza spastici) e Sant’Andrea-San Vito calcio/pallavolo. Ignoti vi si sono introdotti probabilmente nella notte precedente forzando le porte d’ingresso. Sottratti 300 euro da una cassettina metallica dell’A.I.A.S.. Indagini in corso.