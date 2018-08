Furto al bagno Ausonia, la "rabbia" di una lettrice

Ieri pomeriggio presso lo Stabilimento Ausonia di Trieste alcuni ragazzi sono stati vittime di un furto. Il "bottino" del colpo messo a segno rappresenta la "classica" lista di effetti personali, come documenti cellulari, sacce e "pochi spiccioli". A segnalarlo una lettrice di Trieste Prima che ha voluto mandarci qualche riga sull'accaduto, che pubblichiamo integralmente.

Il fatto

"Segnalo che ieri 22 Agosto nel pomeriggio,un gruppetto di ragazzini sono stati derubati dei loro effetti personali(documenti,cellulari,sacche e pochi spiccioli ), mentre erano al Bagno Ausonia. Devo accettare il fatto che non si può stare in pace e tranquilli neanche nei posti un pò più riservati rispetto ad una spiaggia pubblica e libera. Detto ciò ringrazio: la Signora che ha prestato il cellulare a Mio figlio per avvertirmi dell' accaduto; il personale dell' Ausonia e in particolare uno dei bagnini che si è subito dato da fare per aiutare i ragazzi in difficoltà. Mentre auguro ai "furbetti dalle lunghe mani " che siano costretti a spendere quei pochi euro per comprare supposte di glicerina".