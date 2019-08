Furto nella notte in un bar del centro cittadino: ignoti si sono intrufolati nel locale sottraendo dal fondo cassa una somma di circa 130 euro. Sarebbe accaduto attorno all'1.30 del mattino di oggi, mercoledì 14 agosto. Intervenuto nel mattino un equipaggio della Polizia di sato che ha constatato la forzatura della porta d'ingresso. La zona, sfortunatamente, non è sorvegliata da telecamere, ma le forze dell'ordine stanno lavorando per trovare i colpevoli.