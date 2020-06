Rubano tre bici da una cantina: denunciate tre persone

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato in concorso tre persone. Si tratta di R.C., nata nel 1967 a Trieste, di D.M., nata nel 1979 in Svizzera, e di Y.F.M. nato nel 1990 in Ucraina. Hanno rubato tre biciclette dalla cantina condominiale di uno stabile di via Tor San Piero. Uno dei tre velocipedi è stato trovato all’esterno di un appartamento dello stesso condominio. Sul posto personale della Squadra Volante.

