Spintona una commessa e esce senza pagare, 18enne nei guai

E' stato denunciato per per furto in un negozio della catena Caddy in pieno centro città, un giovane di origine kosovara che ha prima trafugato alcuni prodotti, poi ha spinto una commessa e infine si è dato alla fuga. Al momento del furto si trovava in compagnia di altri due amici