Furto pluriaggravato in quattro negozi: arrestata ragazza 22enne

Arrestata per aver rubato profumi, indumenti, cosmetici e gioielli di bigiotteria. È successo a una ragazza triestina lo scorso fine settimana, quando i Carabinieri di via Hermet, dopo una segnalazione dal personale del negozio Coin in corso Italia, sono intervenuti per sorvegliare una "persona sospetta". Sul posto hanno individuato e identificato D.L., una 22enne triestina che, poco prima, dopo aver rimosso la placca antitaccheggio, aveva sottratto un costoso profumo. I militari hanno perquisito la ragazza, trovandola in possesso, oltre che del profumo, di altra merce, ancora confezionata, dei marchi Calzedonia, Kiki e Bijou Brigitte. Tutti gli articoli sono stati riconosciuti dai commessi dei rispettivi negozi nelle vicine via Dante e via San Nicolò.

Precedenti penali

La giovane è risultata anche già gravata da numerosi precedenti penali e di Polizia per reati contro il patrimonio, tra i quali furto con destrezza, furto aggravato e furto in abitazione. Pertanto i Carabinieri hanno dichiarato in arresto la 22enne e, su disposizione della Procura della Repubblica di Trieste, l’hanno condotta nella sua abitazione agli arresti domiciliari. Dovrà rispondere di furto pluriaggravato.