Furto di 80 chili di "oro rosso" in via Caboto, in carcere 56enne sloveno

Il rame si sa, fa gola a molti. Non tanto per la sua lucentezza, bensì per l'alto valore che sul mercato nero questo materiale possiede. Per questo motivo negli ultimi mesi una ditta che tratta materiali ferrosi con sede in via Caboto è stata presa di mira dai ladri che hanno messo a segno numerosi furti. La scorsa serata però, l'ennesimo blitz criminoso è stato bloccato in tempo.

Numerose segnalazioni di furti

La Polizia di Stato di Trieste infatti ha arrestato in flagranza di reato un cittadino sloveno di 56 anni "sorpreso a rubare circa 80 chilogrammi di rame". R.N. (queste le iniziali) si è visto piombare addosso gli agenti di polizia che gli hanno messo le manette e portato in carcere al Coroneo. L'intervento arriva dopo le numerose segnalazioni e denunce pervenute al Commissariato di Muggia.

Così sono scattate le indagini e, a seguito di mirati servizi di appostamento e osservazione, l'altra sera i poliziotti hanno notato il 56enne sloveno mentre si introduceva furtivamente nelle pertinenze del deposito. Subito dopo il ladro ha quindi lanciato all’esterno del muro di cinta dei grossi tranci di cavi elettrici, accumulando così la pregiata refurtiva. Poi lo scatto degli agenti e l'arresto.