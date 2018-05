Furto di rame in Porto vecchio, 45enne arrestato dalla Polizia

Stava caricando delle bobine di fili di rame nella sua auto in Porto Vecchio, in prossimità del Molo Zero, quando è stato sorpreso da una volante della Polizia. È finito così in manette P.C., un quarantacinquenne residente a Trieste.

L’uomo, dopo aver forzato la recinzione, si era introdotto in una zona interdetta nell’area dei magazzini 24 e 25. Servendosi di attrezzi professionali ha divelto delle canalette dell’impianto elettrico e si è appropriato di una grossa quantità di cavi elettrici che aveva nascosto nel portabagagli della sua Alfa 155. I poliziotti lo hanno bloccato con la refurtiva in mano, prima che potesse allontanarsi e darsi alla fuga. P.C. è stato arrestato mentre la vettura e gli attrezzi sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.