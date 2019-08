Furti e vandalismo nell'ex ospedale civile di Gorizia: un arresto

Dopo le molte segnalazioni di furti e atti di vandalismo nell’area dell’ex ospedale civile di Gorizia, è stato arrestato in seguito a indagini un 40enne, residente a Cormòns, per il reato di furto aggravato. L’attività, effettuata dal personale della squadra volante della locale questura, ha avuto inizio nella mattinata di ieri, 9 agosto, nel corso di un controllo presso l’area dismessa. Gli agenti, udendo dei rumori sospetti provenire da una palazzina del comprensorio, sono entrati nell'edificio e hanno sorpreso nella una stanza un uomo intento ad armeggiare con delle sbarre metalliche, appena estratte da un muro.

L'arresto

Il malintenzionato era privo di documenti ed è stato accompagnato in questura per l'identificazione, mentre gli oggetti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro penale in attesa di restituzione ai legittimi proprietari. Dopo gli accertamenti il 40enne è stato, pertanto, arrestato per il reato di furto, aggravato dalla natura pubblica dello stabile e dalla violenza sulle cose perpetrata, nonché condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.