Irruzione nel circolo del Fani Olimpia, in azione ladri di patatine, succhi e mortadella

Succhi di frutta, dolcetti, una busta di mortadella, patatine, superalcolici e 170 euro. Questo il bottino dei ladri che tra il 25 e il 26 dicembre si sono introdotti nella sede del Fani Olimpia. Ad accorgersi del furto è stato il presidente del circolo sportivo che alle 10:00 del 26 dicembre, si trovava in sede con gli altri membri del direttivo per una riunione organizzativa.

"Il 26 dicembre ci siamo dati appuntamento in sede perchè, come ogni anno, dovevamo organizzare la festa con i dirigenti per discutere delle nostre attività" ha dichiarato un membro del direttivo del circolo. "I ladri, molto probabilmente, si sono introdotti dall'Itis perchè è molto difficile superare il portone d'ingresso principale. Questa teoria è stata confermata anche dalla Polizia che ha appurato che non vi erano segni di effrazione. Una volta arrivati in campo, hanno raggiunto la barracchetta e l'hanno svuotata. Sono stati fortunati, perchè, purtroppo, il lucchetto non era stato chiuso completamente".

All'appello, oltre al cibo e alle bibite, mancano anche 170 euro nascosti in una cassettina, ed una cariola che, secondo i membri del direttivo, sarebbe servita a portare via tutta la refurtiva. "E' stato un furto molto strano perchè, per esempio, i fusti di birra e alcuni shaker sono rimasti lì, mentre sono spariti oggetti come le formine per il ghiaccio e i gadget di una famosa marca di birra". Intoccata anche la saletta tv che si trova nelle vicinanze.

"Sappiamo che non sono molti soldi di refurtiva, ma come società di calcio siamo molto dispiaciuti per ciò che è successo perchè alla fine si tratta di soldi che vengono tolti ai nostri ragazzi e alle attività che dedichiamo loro" ha concluso. Il furto è stato denunciato alle forze dell'ordine che stanno indagando per trovare i colpevoli.

