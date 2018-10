Furto in garage: tre bici rubate in via dei Salici a Opicina

Ben tre biciclette sono state trafugate nella notte tra il 26 e il 27 ottobre in via dei Salici a Opicina. La segnalazione arriva dal nostro lettore Marco Klemse: "Questa notte hanno aperto il mio garage e hanno portato via almeno tre bici e forse altro che poi controlleremo con calma. Probabilmente un furto fatto da qualcuno che andava a colpo sicuro visto che hanno aperto solo il mio di garage, e devono esser venuti con un furgone perché tre bici non le porti via sicuro in macchina".

"Su dieci garage con la porta uguale hanno fatto solo il mio - precisa Klemse -, quindi immagino sia qualcuno che controlla la zona oppure che va in giro con le micro telecamere per controllare l'interno dei garage". Diffondiamo le foto delle biciclette, se qualcuno le ha viste è pregato di avvisare le autorità.