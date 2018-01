Furto in bar a Prosecco: rubano le slot e le aprono nel bosco (FOTO)

Solo una settimana fa i Carabinieri avevano arrestato un uomo che aveva tentato il furto in un bar di Prosecco. La scorsa notte, quella tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio, il paese dell'Altipiano è stato nuovamente luogo di un furto, questa volta andato a buon fine. Nello specifico siamo a Borgo San Nazario dov'è stato preso di mira il Bar Giovanni e Maria: i malviventi, nottetempo per l'appunto, si sono introdotti nel locale e hanno asportato per intero le slot machine e le macchine cambiasoldi.

Per evitare poi di portarsi dietro un carico così pesante e sospetto, i ladri hanno deciso di aprire i macchinari e rubare i soldi contenuti all'interno poco distante, all'interno del bosco.

Dopo l'amara scoperta da parte dei titolari, questa mattina, sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno dato via alle indagini che si baseranno anche sulle prove raccolte dal reparto scientifico. L'ammontare del danno e della refurtiva è di diverse migliaia di euro.