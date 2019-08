Ruba il cibo all'In's e lo nasconde nella borsetta: denunciata 38enne

Ruba in supermercato nascondendo la merce nella borsetta: era già nota alle forze dell'ordine. Ieri pomeriggio, 7 agosto, la Polizia di Stato ha denunciato per furto una cittadina bosniaca, A.H., di 38 anni: era stata notata da un’addetta alla vigilanza all’interno del supermercato In's in via del Ponzanino mentre occultava nella sua borsa alcuni prodotti in vendita. Una volta pagati alcuni articoli, mentre usciva dall’esercizio commerciale è stata fermata e le è stato chiesto conto del suo operato, cioè di aver nascosto nella borsa alcuni prodotti (30 euro il valore) e di non averli pagati. Sul posto si è recata una Volante che ha identificato e denunciato la donna.