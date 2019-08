"Spesa gratuita" all'In's di via Zorutti: denunciati due giovani

Furto di generi alimentari nel supercato In's di via Zorutti ieri sera, giovedì 8 agosto. Intervenuta la Polizia di Stato, che ha denunciato per furto in concorso due giovani triestini, G.M., di 22 anni, e M.T., di 18. Assieme a un altro ragazzo che è riuscito a scappare prima dell’arrivo della Volante, i due hanno nascosto i prodotti all’interno della borsa della ragazza. Già il giorno prima un altro furto aveva colpito un altro punto vendita della catena.

