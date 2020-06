Ruba una maglietta in viale XX Settembre ma viene "pizzicato" dalla Polizia

Ieri pomeriggio, sabato 20 giugno, è stato denunciato dalla Polizia di stato un cittadino sloveno, A.M., di 32anni, che ha rubato una maglietta all'interno di un negozio di vestiti in viale XX Settembre. L'indumento è stato restituito al negozio dagli agenti di Polizia.

Sempre nella giornata di ieri, inoltre, una persona è stata sanzionata dai Carabinieri per aver violato le norme anti Covid 19. Da più di una settimana, in città, non venivano elevate sanzioni di questo tipo.