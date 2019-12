Furto in cantiere nella notte: rubato un martellone in via Fianona

Furto in un cantiere sito in un'area comunale di via Fianona: ieri mattina, 6 dicembre 2019, una Volante della Polizia si è recata sul posto constatando che nottetempo ignoti hanno sottratto un martellone completo di sella da applicare a una scavatrice presente. I ladri sono entrati nell’area forzando il lucchetto di sicurezza del cancello d’ingresso.