Ruba farmaci al Maggiore: 24enne "beccato" con le medicine in tasca

Furto di medicinali all'ospedale maggiore e il ladro viene colto in flagrante. Questa notte la Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato un ventiquattrenne già noto alle forze dell’ordine, trovato nei pressi dell’Ospedale Maggiore con addosso diversi medicinali e materiale sanitario da poco trafugato in un reparto. Ricostruito l’episodio, dopo le formalità di rito, è stato denunciato da personale di una Volante della Questura. La Polizia esclude collegamenti con i gravi furti di medicinali oncologici avvenuti in passato sempre all'ospedale Maggiore.

