Rubato motorino a due passi da piazza Unità, ritrovato poco dopo

Un motorino viene rubato in pieno centro a Trieste e abbandonato a qualche decina di metri di distanza subito dopo. L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri 27 giugno in via Armando Diaz. La Polizia di Stato è intervenuta su segnalazione dello stesso legittimo proprietario a cui era stato sottratto il mezzo a due ruote circa mezz'ora prima del ritrovamento.

E' stato lo stesso proprietario del motorino a notarlo in piazza dello Squero Vecchio, a pochissima distanza dal luogo del furto. La persona quindi ha subito informato la sala operativa della Questura tramite il 112 che è arrivata sul posto poco dopo con una macchina della Volante. Alla fine è finito tutto bene per la vittima a cui era stato rubato il motorino in una tranquilla mattina d'estate di un normale giorno della settimana, a due passi da piazza Unità d'Italia.