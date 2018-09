Furto da 200 euro dentro Oviesse, arrestati due giovani

I Carabinieri della Stazione di Trieste Guardiella, nella giornata di ieri mercoledì 12 settembre, hanno arrestato in flagranza di reato due studenti, M.M. 21enne e F.A. 18enne, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato.

Il furto

I militari dell’Arma, durante l’esecuzione di mirati servizi finalizzati al contrasto e alla repressione di reati a carattere predatorio, su segnalazione degli addetti alla sicurezza, sono intervenuti in viale XX Settembre, nei pressi del negozio OVS, dove i due ragazzi erano stati fermati dal personale di vigilanza poiché sospettati di aver preso illecitamente della merce dagli scaffali. I Carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione dei due, i quali sono stati trovati in possesso di alcuni capi di abbigliamento dal valore complessivo di circa 200 euro, asportati dopo aver provveduto alla rimozione delle etichette tramite un taglierino ed una tronchesina.

Arresti domiciliari e denuncia

La refurtiva è stata così recuperata e restituita alla direzione dell’OVS, mentre gli strumenti utilizzati per commettere il reato sono stati sequestrati.

Portati in caserma, dopo gli adempimenti di rito, entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, e sono stati anche denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.