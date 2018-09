Rubata una Fiat Panda a san Luigi, l'appello della proprietaria

"Ero molto affezionata, era stato un regalo di mio padre". L'appello della nostra lettrice Raffaella Laghi arriva questa mattina in redazione. "Questa notte mi hanno rubato la Panda Verde in via Felluga e ho immediatamente denunciato il furto ai Carabinieri. Sono disperata".

Il fatto

Presumibilmente alcuni ladri hanno rubato l'automobile di Raffaella questa notte, mentre la macchina, una Panda Jolly, colore verde del 1999, era regolarmente posteggiata in via Felluga nel rione di san Luigi. Al risveglio Raffaella non l'ha trovata al suo posto e ci ha contattato affinché lanciassimo l'appello via web a condividere e a segnalare alle autorità competenti il passaggio o l'individuazione dell'automobile. "Ho sporto denuncia ai Carabinieri questa mattina" ci ha raccontato.

La notizia, nel caso di segnalazioni e di ulteriori sviluppi, è in aggiornamento.