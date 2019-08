Rubano 200 euro di profumi ma vengono rincorsi dalle commesse, denunciati due giovani

Ieri pomeriggio due cittadini bielorussi, V.H. del 1983 e D.P. del 1979, queste le loro iniziali, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il furto di alcuni profumi avvenuto nel punto vendita della catena Sephora di via Imbriani. Entrambi sono stati notati da una commessa mentre si aggiravano in maniera sospetta tra gli scaffali del negozio, nel reparto di profumeria maschile. Dopo aver armeggiato con alcuni prodotti si sono avviati verso l’uscita facendo suonare l’allarme anti-taccheggio.

L’audace gesto di due commesse, che si sono messe all’inseguimento dei soggetti e il rapido intervento della Volante della Polizia di Stato, ha permesso di bloccarli in una via adiacente e recuperare due confezioni di profumo da uomo del valore di oltre 200 euro.