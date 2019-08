Furto alla Stazione Rogers, sottratti i soldi in cassa

Ieri sera una Volante della Questura si è recata presso la Stazione Rogers in riva Grumula dove poco prima una persona ha sottratto dal registratore di cassa del denaro. La struttura è chiusa durante i mesi estivi, ma l’accesso è consentito – oltre che al personale dell’esercizio pubblico – alla clientela per recarsi ai servizi igienici. Un dipendente ha sorpreso un uomo in un’area interdetta che si è allontanato frettolosamente. Controllata la cassa, è stato rilevato l’ammanco di una somma non quantificata di denaro. Indagini in corso.