Ruba da Mediaworld e spintona una guardia: arrestato 21enne

Ruba della merce da Mediaworld e spintona un addetto alla sicurezza ma viene bloccato poco dopo dalla Polizia. Nello specifico, il personale del Commissariato del “Polo San Sabba” è intervenuto nella giornata di domenica 3 novembre al centro comerciale Torri d'Europa, arrestando per rapina impropria un triestino, M.G., 21enne. Il ragazzo, per assicurarsi la fuga, ha spintonato un addetto alla sicurezza ma è stato intercettato poco dopo dai poliziotti in servizio.