Allerta gialla: torna il maltempo in Fvg

La protezione civile ha diramato un'allerta gialla dalle 12 di domani alle 24 di lunedì 8 giugno. Previsti forti temporali in tutta la Regione.

Domenica

Nella giornata di domani, domenica 7 giugno, la mattina vedrà un tempo discreto. Dal pomeriggio, invece, saranno probabili rovesci o temporali sparsi con piogge localmente abbondanti, alternate a pause. Soffierà scirocco moderato sulla costa. Sarà possibile qualche temporale forte e piogge localmente più intense, specie tra pianura e Prealpi.

Lunedì

Lunedì 8 giugno, invece, probabili rovesci e temporali diffusi con piogge da abbondanti a intense, alternate a pause. Saranno però possibili su tutte le zone temporali stazionari con piogge localmente più consistenti, specie tra pianura e Prealpi. Sulla costa soffierà scirocco in genere moderato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Interventi

Per quanto riguarda il maltempo dei giorni scorsi, il vicegovernatore Riccardo Riccardi ha comunicato le predisposizione di un decreto di messa in sicurezza. "Stiamo predisponendo, a firma del governatore Fedriga e mia, un decreto che metterà a disposizione alcune centinaia di migliaia di euro per gli interventi urgenti di messa in sicurezza. Nel frattempo monitoriamo la situazione in quanto sono previste nelle prossime ore altre piogge". Le aree interessate, infatti, come ha spiegato lo stesso Riccardi, vanno dalla costa alla pedemontana. Tra i primi interventi effettuati dai volontari, in un contesto nel quale le precipitazioni hanno raggiunto anche i 300 millimetri di pioggia, l'evacuazione di una famiglia a San Pietro al Natisone.