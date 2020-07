Rotta balcanica, Fedriga: "Il Fvg non è disposto ad accogliere altri irregolari"

"Gli arrivi in regione sono diventati ingestibili. Il Friuli Venezia Giulia non è disposto ad accogliere altri irregolari". Lo ha dichiarato il Governatore Fedriga all'Ansa, al margine della presentazione della Barcolana. Fedriga ha quindi evidenziato la difficoltà di reperire posti per la quarantena. "Il Fvg non è il luogo di quarantena per immigrati irregolari" ha aggiunto, soprattutto perchè il servizio sanitario è "estramamente sotto stress".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.