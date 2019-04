Vittime della tratta, la Regione firma l'accordo contro lo sfruttamento dei migranti

E' stato siglato oggi a Trieste dall'assessore regionale alla Sicurezza e immigrazione, dal presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, Massimo Mauro, e dalla presidente della sezione di Udine della stessa Commissione, Maria Egle Lucia Bruno, l'accordo di collaborazione per una corretta identificazione delle possibili vittime di tratta tra migranti, rifugiati e richiedenti protezione internazionale.

"Contro la tratta"

L'iniziativa rientra nel progetto - accreditato presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - "Fvg in rete contro la tratta", di cui la Regione è l'ente attuatore, e che mira, oltre a favorire l'emersione delle situazioni di grave sfruttamento, anche a effettuare nei diversi ambiti istituzionali di operativitą l'identificazione delle vittime, al fine di consentire l'attivazione degli strumenti di prima assistenza previsti dalla legge.

Gli obiettivi dell'accordo

L'obiettivo dell'accordo (di durata triennale), come sottolineato dalla Regione, è da una parte l'emersione di fenomeni quali lo sfruttamento nell'ambito della prostituzione e della riduzione delle vittime a un regime di schiavitł, dall'altra quello di favorire l'individuazione da parte delle forze di polizia delle reti criminali che operano in questi ambiti. Nel dettaglio l'intesa darà luogo a una collaborazione tra Regione e Commissione territoriale finalizzata all'identificazione di possibili vittime di tratta tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale in Friuli Venezia Giulia. In pratica verrą messo in atto uno scambio di informazioni sui singoli casi, anche attraverso dei colloqui curati dai mediatori culturali che operano all'interno del progetto "Fvg in rete contro la tratta".

Gli incontri successivi

Regione e Commissione si impegnano inoltre a realizzare una serie di incontri periodici per una verifica aggiornata dell'attuazione dell'accordo e a condividere tutta una serie di informazioni inerenti al fenomeno della tratta. Nell'occasione la Regione ha ricordato come il numero di richiedenti asilo in Friuli Venezia Giulia negli ultimi dieci mesi sia diminuito di circa mille unità passando da 5 a 4 mila. Alla cerimonia della firma ha partecipato anche il prefetto di Trieste e commissario di Governo in Fvg, Valerio Valenti.